Fujitsu Aktie
WKN: 855182 / ISIN: JP3818000006
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21.05.2026 16:45:44
Post Office replaces Fujitsu after Horizon scandal
Accenture and OneView Commerce win £500mn contracts to run and create alternative to notorious IT systemWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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