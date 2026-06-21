DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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21.06.2026 18:07:38
Post setzt auf Langarmshirts und Kappen gegen Sommerhitze
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die 111.400 Zusteller der Deutschen Post in der Republik ist die Flucht ins womöglich kühlere Homeoffice bei Sommerhitze keine Option: Ihr Arbeitgeber rät daher zu schützenden Langarmshirts und zu "Post-Caps" für den Kopf. "Auch Bermudas können in unserem Katalog für Unternehmensbekleidung bestellt werden", teilte die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) in Frankfurt am Main mit.
Sie empfiehlt zudem ihren Zustellerinnen und Zustellern, Sonnencreme aufzutragen, genug Wasser zu trinken - auch ohne Durst - und möglichst häufig den Schatten aufzusuchen, besonders jetzt, "wenn Pakete mit einem Gewicht von bis zu 31,5 Kilogramm bei 30 Grad und mehr transportiert und zugestellt werden"./jaa/DP/he
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