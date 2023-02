Post-Tarifverhandlungen gehen weiter - Angebot erwartet

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post und Verdi haben die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die 160.000 Tarifbeschäftigten des Bonner Logistikkonzerns am Mittwoch begonnen. Beide Parteien planen zwei Tage für die dritte Runde in Düsseldorf ein, in der die Deutsche Post nach eigenen Angaben erstmals ein eigenes Angebot vorlegen will.

"Die Arbeitgeber haben ein Angebot angekündigt, aber wir brauchen nicht irgendein Angebot, sondern es muss ein annehmbares auf den Tisch kommen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Das Angebot müsse der hohen Inflation sowie dem Erfolg des Unternehmens Rechnung tragen.

Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten unter anderem 15 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags für 12 Monate. Darüber hinaus sollen die Ausbildungsvergütungen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat erhöht werden. Auch soll die sogenannte "Postzulage" für die rund 22.000 Beamten und Beamtinnen des Unternehmens fortgeschrieben werden.

Verdi argumentiert mit den hohen Gewinnen des DAX-Konzerns sowie den Reallohnverlusten der Beschäftigten infolge der hohen Inflation. Bei der Deutschen Post seien 140.000 der 160.000 Tarifbeschäftigten, fast 90 Prozent, in den Entgeltgruppen 1 bis 3 eingruppiert. Das Monatsgrundentgelt in diesen Entgeltgruppen betrage zwischen 2.108 und 3.090 Euro brutto. "Diese Tarifbeschäftigten sind im besonderen Maße von der hohen Inflation betroffen, da sie einen großen Anteil ihres Nettoeinkommens für Nahrungsmittel und Energie aufbringen müssen", sagte Kocsis. Die Forderung sei "nicht realitätsfern, sondern notwendig, gerecht und machbar".

Die Deutsche Post wiederum hält die Forderungen der Gewerkschaft für "realitätsfern" und die Warnstreiks in den vergangenen Tagen und Wochen für "überzogen", rechnet aber mit Fortschritten in der dritten Verhandlungsrunde "in fairen und zügigen Gesprächen". Der von der Gewerkschaft angeführte Konzerngewinn - bei der Deutschen Post steht für 2022 ein operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 8,4 Milliarden Euro an, für 2023 ein leichter Rückgang - werde "zum übergroßen Teil mittlerweile im internationalen Geschäft erwirtschaftet". Hingegen reiche das "deutlich rückläufige Ergebnis im Post- und Paketgeschäft nicht mehr für die notwendigen Investitionen" in dem Bereich aus.

Am Montag und Dienstag fanden bundesweit Warnstreiks statt, die vor allem die Zustellung von Briefen und Paketen und einzelne Brief- und Paketsortierzentren betrafen. Der Gewerkschaft zufolge waren am Dienstag rund 15.000 Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt, etwas mehr als ein Drittel der anwesenden Beschäftigten an den betroffenen Standorten. Am Montag hatten sich dem Konzern zufolge 5.300 Beschäftigte an dem Streik beteiligt, etwa die Hälfte der anwesenden Beschäftigten dort.

Bereits Ende Januar war es in zwei aufeinanderfolgenden Wochen Donnerstag bis Samstag zu größeren ganztägigen Warnstreiks gekommen, an dem sich Verdi zufolge bundesweit rund 42.000 bzw rund 30.000 Beschäftigte beteiligten. Insgesamt haben sich laut Verdi fast 100.000 Streikende an den Arbeitskampfmaßnahmen in dieser Tarifrunde beteiligt. Laut Unternehmen gab es Beeinträchtigungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen.

In der vorigen Tarifrunde 2020, die auch von Warnstreiks begleitet war, hatten Verdi und der Konzern sich Mitte Oktober 2020 auf eine Lohnerhöhung um 5,0 Prozent in zwei Stufen geeinigt. Zum 1. Januar 2021 stiegen die Löhne um 3,0 Prozent, zum 1. Januar 2022 um weitere 2,0 Prozent. Verdi hatte ursprünglich eine Lohnerhöhung um 5,5 Prozent für 12 Monate gefordert.

