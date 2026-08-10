Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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Übernahme 10.08.2026 18:02:00

Post-Tochter euShipments.com übernimmt slowakische FHB Group - Aktie gibt nach

Post-Tochter euShipments.com übernimmt slowakische FHB Group - Aktie gibt nach

Der e-Commerce-Dienstleister euShipments.com, an dem die Österreichische Post eine 70-Prozent-Beteiligung hält, übernimmt den slowakischen Fulfillment-Anbieter FHB Group zur Gänze.

Das teilte die Post am Montag mit. Durch die vollständige Übernahme baut die Post-Tochter ihre Logistik- und Verpackungskapazitäten in der Region Zentral- und Osteuropa (CEE) weiter aus. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 2008 gegründete FHB Group gehört zu den führenden Fulfillment-Dienstleistern der Slowakei und bietet End-to-End-Logistik für den Onlinehandel. Ein Fulfillment-Dienstleister übernimmt die gesamte Abwicklung des Verkaufsprozesses nach der Bestellung im Onlineshop.

FHB macht mit 200 Kunden über 23 Mio. Euro Jahresumsatz

Im Jahr 2025 erwirtschaftete das knapp 200 Mitarbeiter starke Unternehmen nach Angaben der Post bei guter Profitabilität einen Umsatz von mehr als 23 Mio. Euro und wickelte rund 2,7 Millionen Paketzustellungen für circa 200 Kunden ab. Das Logistiknetzwerk von euShipments.com erweitert sich durch die beiden FHB-Standorte nahe Bratislava - Svätý Jur und das kürzlich in Betrieb genommene Triblavina - auf künftig zwölf eigene Fulfillment-Zentren. Das Management-Team der FHB Group bleibt nach der Übernahme weiterhin im Amt.

Die Akquisition gliedert sich in die laufende CEE-Wachstumsstrategie der Österreichischen Post AG ein, die erst im März 2026 den Kauf von 70 Prozent an euShipments.com für 55 Mio. Euro abgeschlossen hatte. "Mit der Übernahme der FHB Group bauen wir unsere Position als einer der führenden E-Commerce- und Fulfillment-Anbieter Europas konsequent weiter aus", so Post-Paketvorstand Peter Umundum. Durch den Zukauf erweitert euShipments.com sein logistisches Netzwerk auf 27 Länder.

Die Österreichische Post-Aktie gab am Montag in Wien letztlich 0,64 Prozent auf 30,60 Euro nach.

ivn/kre

APA

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