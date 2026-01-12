Post übernimmt ungarischen Paketdienstleister

Die Post übernimmt den ungarischen Paketdienstleister Delivery Solutions Zrt. mit dessen Marke Sameday Hungary. Alle Beschäftigten, Kundenverträge wie mit eMAG, einem großen ungarischen Online-Händler, sowie die Infrastruktur werden übernommen, teilte die teilstaatliche, börsennotierte Firma am Montag mit. Dazu gehörten auch rund 1.100 Paketstationen, die in die bestehende Post-Tochter Express One Hungary integriert werden sollen und deren Zahl ich damit verdopple.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch die Kartellbehörden. "Die Übernahme von Sameday Hungary entspricht unserer Strategie, mit gezielten Akquisitionen im internationalen Paketgeschäft weiter zu wachsen", wird Post-Generaldirektor Walter Oblin in der Aussendung zitiert.

Das 2020 gegründete ungarische Unternehmen Delivery Solutions Zrt. beschäftigt laut den Angaben rund 230 Personen und verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von gut 22 Mio. Euro. Unter der Marke Sameday Hungary bewege es monatlich Paketmengen im siebenstelligen Bereich.

