GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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27.11.2026 10:00:00
Post zum Freitag: GTA 6 - Wie KI die Spielregeln der Gaming-Branche verändert
KI verändert nicht nur die Spieleentwicklung, sondern auch die Machtverhältnisse der Branche. GTA 6 könnte zum Symbol eines grundlegenden Umbruchs werden.
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