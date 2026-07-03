KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.07.2026 12:30:00
Post zum Freitag: KI-Überwachung in der Straßenbahn
In der Bremer Straßenbahn nutzt man KI, um gefährliche Situationen rascher aufzulösen. Ist das aber zu viel KI? Dies und weitere Themen in der Post zum Freitag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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