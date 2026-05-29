Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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29.05.2026 14:14:00
Post zum Freitag: (souveräne) Rechenzentren, Senioren-Smart-Home, Android-Tipps
In dieser Ausgabe geht es um Leistungsmessung in Rechenzentren, souveräne Cloud, Smart Home für Senioren, Android-Optimierungen und mobilen Videoschnitt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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