Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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16.10.2026 10:00:00
Post zum Freitag: Vibe-Coding lehrt Adobe das Fürchten - und Microsoft gleich mit
Schon ewig verdienen Software-Giganten wie Adobe und Microsoft ihr Geld mit Photoshop, Word und Co. Doch nun gibt es vibe-gecodete Konkurrenz.
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