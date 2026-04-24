Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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24.04.2026 14:14:00

Post zum Freitag: Von Apples Zukunft bis zum Vinyl-Revival

Solarstrom von der Fassade und alte Spiele im neuen Glanz: Was Remaster und BIPV wirklich taugen. Dies und weitere Themen in der Post zum Freitag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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