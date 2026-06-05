SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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05.06.2026 10:30:00
Post zum Freitag: Wie Sie die Leistung Ihrer Monoblock-Klimaanlage optimieren
Mobile Klimaanlagen kühlen mehr schlecht als recht. Mit etwas Bastelarbeit lässt sich deren Leistung steigern. Dies und weitere Themen in der Post zum Freitag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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