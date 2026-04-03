Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.04.2026 14:14:00
Post zum Karfreitag: Zwischen Apple-Nostalgie und dezentralen KI-Systemen
Wir feiern Apples 50. Geburtstag mit Tests, Tops & Flops. Außerdem: alte Software und ein deutsches Android. Dies und weitere Themen in der Post zum Freitag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Apple Inc.
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