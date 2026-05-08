Postal Realty Trust A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Postal Realty Trust A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Postal Realty Trust A mit einem Umsatz von insgesamt 26,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at