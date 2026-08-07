Postal Realty Trust A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Postal Realty Trust A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Postal Realty Trust A einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Postal Realty Trust A einen Umsatz von 23,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at