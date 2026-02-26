26.02.2026 06:31:29

Postal Realty Trust A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Postal Realty Trust A präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 21,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,470 USD gegenüber 0,210 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,22 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 76,37 Millionen USD im Vorjahr.

