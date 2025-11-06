Postal Realty Trust A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Postal Realty Trust A stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Postal Realty Trust A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at