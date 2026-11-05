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05.11.2026 06:31:28
Postal Realty Trust A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Postal Realty Trust A hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach 0,130 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,3 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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