Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 30.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,250 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,273 CNY sowie einen Umsatz von 87,55 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at