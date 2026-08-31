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31.08.2026 06:31:29
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 0,220 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,53 Milliarden HKD – ein Plus von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 150,84 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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