Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S präsentierte Quartalsergebnisse

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 31.03.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 0,130 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 0,120 CNY je Aktie eingenommen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,780 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S ein EPS von 0,710 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 319,11 Milliarden CNY – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 286,54 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,785 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 316,72 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at