Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S präsentierte Quartalsergebnisse

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 29.04.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,260 CNY. Im letzten Jahr hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 85,26 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 77,38 Milliarden CNY umgesetzt.

