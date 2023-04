Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 28.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,270 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 88,24 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S 85,26 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at