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01.05.2026 06:31:29
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,24 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162,01 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,31 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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