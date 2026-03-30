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30.03.2026 06:31:29

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 HKD, nach 0,120 HKD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,05 Prozent auf 152,21 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 160,30 Milliarden HKD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,720 HKD. Im letzten Jahr hatte Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S einen Gewinn von 0,880 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 614,34 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 628,33 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,742 CNY sowie einen Umsatz von 351,78 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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