Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S hat sich am 30.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,260 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,355 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 84,03 Milliarden CNY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at