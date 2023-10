Postal Savings Bank of China Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Postal Savings Bank of China Registered A lud am 30.10.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,260 CNY. Im letzten Jahr hatte Postal Savings Bank of China Registered A einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,355 CNY sowie einem Umsatz von 84,03 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at