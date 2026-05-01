Postal Savings Bank of China Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Postal Savings Bank of China Registered A lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143,57 Milliarden CNY – eine Minderung von 2,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 147,13 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at