Postal Savings Bank of China Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Postal Savings Bank of China Registered A hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 142,94 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,80 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at