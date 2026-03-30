Postal Savings Bank of China Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Registered A äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 138,76 Milliarden CNY, gegenüber 148,23 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,39 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,670 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,810 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 566,46 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Postal Savings Bank of China Registered A 579,52 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,742 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 351,78 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at