Postal Savings Bank of China Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Registered A hat am 31.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,130 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Postal Savings Bank of China Registered A 0,120 CNY je Aktie eingenommen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,780 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Postal Savings Bank of China Registered A 0,710 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 319,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 286,54 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,783 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 316,63 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at