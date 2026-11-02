Postal Savings Bank of China Registered A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Postal Savings Bank of China Registered A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Postal Savings Bank of China Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 138,74 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at