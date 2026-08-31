Postal Savings Bank of China Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Postal Savings Bank of China Un lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Postal Savings Bank of China Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 19,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at