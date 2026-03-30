Postal Savings Bank of China Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Postal Savings Bank of China Un lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 19,57 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,86 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,25 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 81,43 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 78,80 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at