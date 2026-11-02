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02.11.2026 06:31:29
Postal Savings Bank of China Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Postal Savings Bank of China Un präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Postal Savings Bank of China Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 19,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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