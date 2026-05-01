Postal Savings Bank of China Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Postal Savings Bank of China Un hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Postal Savings Bank of China Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,73 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at