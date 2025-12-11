Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
11.12.2025 10:00:00
Postbank-Befragung: Große Social-Media-Plattformen verlieren jugendliche Nutzer
Während Social-Media-Verbote für Jugendliche durchgesetzt oder diskutiert werden, wenden sich Heranwachsende offenbar schon etwas von diesen ab. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.