Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Arbeitsniederlegungen
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28.04.2026 12:58:00
Postbank im Streikmodus: Verdi mobilisiert - Deutsche Bank-Aktie fester
Verdi fordert für die Beschäftigten der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. Zudem will die Gewerkschaft eine Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Weiterbildung zum Beispiel bei KI erreichen.
Nächste Verhandlungsrunde am 18. Mai
Bisher habe die Arbeitgeberseite lediglich ein Angebot vorgelegt, "das weder die wirtschaftliche Lage der Deutschen Bank noch die hohe Belastung in den Betrieben widerspiegelt", kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck.
Die Gewerkschaft hatte nach der ersten Verhandlungsrunde am 15. April Warnstreiks angekündigt. Für den 18. Mai ist die nächste Verhandlungsrunde in Frankfurt angesetzt. Im Tarifkonflikt 2024 hatte es erst nach fünf Runden eine Einigung gegeben, Warnstreiks sorgten damals wiederholt für Einschränkungen im Kunden-Service der Postbank.
Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,31 Prozent höher bei 27,47 Euro.
/ben/DP/stk
FRANKFURT/BONN/BERLIN (dpa-AFX)
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