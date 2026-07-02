Postbank-Tarifstreit beigelegt: Deutsche Bank und Verdi erzielen Einigung - Aktie höher

Die Deutsche Bank hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Postbank geeinigt.

Damit konnte ein Arbeitskampf vermieden werden, mit dem die Arbeitnehmerseite noch Mitte Juni gedroht hatte. Der Tarifvertrag mit 28 Monaten Laufzeit bis Ende Juli 2028 sieht Erhöhungen in zwei Stufen vor, wie es einer Verdi-Mitteilung heißt. Zum 1. Juli steigen die Gehälter einheitlich um 175 Euro monatlich und ein Jahr später nochmals um 2,9 Prozent. Überdies wurden Kündigungsschutz und verbindliche Standortvereinbarungen bis Ende Dezember 2028 verlängert.

Die Postbank-Mutter Deutsche Banksprach von einem "ausgewogenen Abschluss". Der Finanzausblick der Bank bleibe von dem Tarifabschluss unberührt.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 5,08 Prozent auf 31,26 Euro.

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