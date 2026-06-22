Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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22.06.2026 09:00:00
Postcard Story. MINI bringt zur WM 2026 historische Trikotdesigns auf die Straße.
Zur Weltmeisterschaft 2026 fahren MINI Modelle durch die Städte, deren Design an bekannte Trikots vergangener Turniere erinnern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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