Telecom Aktie
WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4
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22.03.2026 22:24:26
Poste Italiane launches €10.8bn bid for Telecom Italia
Italy’s state-controlled postal service is hoping to become a key player in Italian and Brazilian telecoms marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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