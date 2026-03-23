Poste Italiane Reportedly Launches EUR 10.8 Bln Takeover Bid For Telecom Italia

(RTTNews) - Poste Italiane has launched a full takeover bid for Telecom Italia, following approval by its board of directors. The offer is valued at approximately 10.8 billion euros or $12.5 billion and is expected to be completed by the end of 2026, according to several media reports.

Under the terms of the bid, Telecom Italia shareholders will reportedly receive 0.167 euros in cash and 0.0218 newly issued Poste Italiane shares for each share tendered. This values Telecom Italia shares at 0.635 euros each, representing a 9.01% premium to the company's closing price on March 20.

Telecom Italia S.p.A. on the OTC Markets closed at $0.6500 on March 20, 2026, down $0.0300 or 4.41%.