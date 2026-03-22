TIM Aktie
WKN: 120470 / ISIN: IT0003497168
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22.03.2026 20:42:38
Poste Italiane will Telecom Italia übernehmen
ROM (dpa-AFX) - Telecom Italia (TIM) (TIM (ex Telecom Italia)) soll wieder in staatliche Hände kommen - zumindest indirekt. Der vom Staat kontrollierte Konzern Poste Italiane (Poste Italiane SPA) will den Telekommunikationskonzern übernehmen. Aktuell hält die italienische Post bereits 27 Prozent. Diesen Anteil hält die Poste Italiane seit knapp einem Jahr. Damals hatte der Konzern dem französischen Unternehmen Vivendi ein Aktienpaket abgekauft und so den Anteil erhöht. Damit wollte der italienische Staat verhindern, dass der Telekomkonzern in ausländische Hände gerät. Jetzt will Poste Italiane die Mehrheit übernehmen. Der Konzern bietet dabei 0,167 Euro und 0,0218 eigene Aktien je TIM-Anteil. Der Gesamtwert der Offerte wurde mit knapp 11 Milliarden Euro beziffert./zb/nas
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Aktien in diesem Artikel
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|TIM (ex Telecom Italia)
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