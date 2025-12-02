Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|
02.12.2025 12:28:10
Postfinance reduziert Beteiligung an Swissquote
Nach dem Verkauf der Beteiligung an der Neo-Bank Yuh hat Postfinance nun eine weitere Beteiligung reduziert. Der Anteil an Swissquote wurde im Rahmen einer «strategischen Portfoliobereinigung» deutlich gesenkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
