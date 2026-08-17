Posti Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Posti Group lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 362,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at