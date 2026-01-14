|
14.01.2026 06:31:28
Postmedia Network Canada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Postmedia Network Canada lud am 12.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 CAD gegenüber -0,250 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,9 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
