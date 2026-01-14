Postmedia Network Canada zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Postmedia Network Canada hat am 12.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Postmedia Network Canada -0,250 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at