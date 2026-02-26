|
26.02.2026 06:31:29
PostNL gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PostNL hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,13 Milliarden USD gegenüber 996,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PostNL 0,040 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,73 Milliarden USD – ein Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PostNL 3,51 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
