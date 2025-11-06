PostNL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PostNL stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

PostNL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 14,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat PostNL 883,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 827,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at