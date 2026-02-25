|
PostNL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
PostNL hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 EUR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat PostNL im vergangenen Quartal 970,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PostNL 934,0 Millionen EUR umsetzen können.
PostNL vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,31 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 3,24 Milliarden EUR im Vorjahr.
