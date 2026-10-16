PostPrime: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PostPrime hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,40 JPY gegenüber -8,190 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,78 Prozent auf 84,1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at